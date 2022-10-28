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"Укрзализныця" презентовала новый график движения поездов: перечень обновлений

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"Укрзализныця" презентовала новый график движения поездов: перечень обновлений

Фото: УНИАН

Новый график вводится как для внутренних, так и международных рейсов.

"Укрзализныця" 28 октября представила обновленный график движения поездов.

Об этом сообщил пресс-центр перевозчика.

В частности, там отметили, что новый график предусматривает 14 новых рейсов, среди которых 4 поезда международного сообщения в Кишинев, Перемышль, Хелм и Вену, 4, которые запустили в течение 2022 года, новые рейсы Интерсити+, а также сразу 58 оптимизированных рейсов по Украине и за границу.

Среди ключевых обновлений в пределах Украины следует назвать следующие:

  • поезд №65/66 Харьков – Умань соединит оба города с Днепром.
  • поезд №266/265 Ковель – Ужгород. Впервые за много лет соединены Волынь и западное Полесье с горнолыжным регионом в Славске, столицей "солеваров" Дрогобычем и главными городами Закарпатья. При этом прохождение Львова в направлении Закарпатья на Волынь удобно запланировано около 06:00, а в обратном направлении около 22:00.
  • поезд №769/770 Жмеринка – Хутор-Михайловский. Это новое экспериментальное сообщение для деблокированной северной Сумщины со столицей и Винницкой областью;
  • поезд № 111/112 Изюм – Киев предоставит прямой поезд дальнего сообщения в столицу для жителей героической деоккупированной Харьковщины;
  • поезд № 131/132 Запорожье – Львов будет следовать через Киев, Житомир и Ковель, предоставляя жителям северного Полесья удобное сообщение с Волынью, Львовщиной, столицей и Днепром;
  • поезд № 191/192 Краматорск – Одесса будет следовать через Днепр и позволит жителям Донбасса накануне зимы выехать ближе к южным регионам.

Кроме того, возобновляется целый ряд маршрутов, курсировавших до полномасштабной войны:

  • № 3/4 Запорожье – Львов продлен до Ужгорода на ежедневной основе;
  • № 5/6 Запорожье – Ивано-Франковск продлен до Рахова;
  • № 15/16 Харьков – Ивано-Франковск продлен до Рахова;
  • № 17/18 Харьков – Львов продлен до Ужгорода;
  • № 21 Харьков – Львов продлен до Трускавца;
  • № 41/42 Днепр – Львов продлен до Трускавца;
  • № 149/150 Кременчуг – Ивано-Франковск продлен до Ворохты;
  • № 45/46 Харьков – Ужгород возвращается к курсированию через Сумы, что предоставит удобное сообщение северо-восточному региону с Закарпатьем;
  • №7/8 Киев – Черновцы получил удобное утреннее прибытие в Черновцы в 08:28;
  • №49/50 Киев – Трускавец ускоряется на 3 часа и прибывает в 08:45.

Скоростные поезда Интерсити+ тоже коснулись положительные сдвиги в графике:

  • № 715/716 Киев – Перемышль – Киев ускорен на 2 часа в каждом направлении;
  • № 705 Киев – Перемышль ускорен более чем на 3 часа;
  • время отправления поездов направления Киев – Харьков – Киев и Киев – Чернигов – Киев стало более удобным для пассажиров: № 723 Харьков – Киев будет отправляться из Харькова в 17:06, прибывать в Киев в 22:07; №725 Харьков – Киев будет отправляться из Харькова в 07:15, прибывать в Киев в 12:19; №724 Киев – Харьков будет отправляться из Киева в 15:53, прибывать в Харьков в 20:53; № 708/707 Киев – Чернигов отправляется из Киева в 07:43, прибывает в Чернигов в 10:11; № 710/709 Чернигов – Киев будет отправляться из Чернигова в 17:21, прибывать в Киев в 19:48.

В "Укрзализныци" также добавляют, что на участках с самым большим пассажиропотоком вдвое увеличено количество вагонов в 17 существующих поездах, что позволяет более эффективно использовать парк локомотивов и уменьшить расход электроэнергии.

Напомним, ранее в УЗ объявили о тестировании новых стандартов обслуживания. Их проверят в двух поездах. Так, "пилотные" вагоны будут работать в поезде №75/76 Кривой Рог — Киев и в "Поезде к победе" (до 13.09.2022 г. на маршруте №31/32 Запорожье — Львов).

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