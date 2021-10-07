"Укрзализныця" презентовала обновленное меню в поездах Интерсити+: что будет в ланч-боксах

"Укрзализныця" презентовала обновленное меню в поездах Интерсити+: что будет в ланч-боксах

Появиться новые ланч-боксы должны с 1 ноября 2021 года.

"Укрзализныця" презентовала обновленное меню ланч-боксов на все направления Интерсити+, которые пассажиры смогут выбрать и заказать при покупке билета или непосредственно в поезде.

Об этом сообщили во время презентации графика движения пассажирских поездов на 2022 год 7 октября, сообщает Telegram канал перевозчика.

Отмечается, что ланч-боксы будут трех видов — мясной, детский и вегетарианский.

мясной обед-бокс будет включать в себя куриное филе в соусе карри с миксом булгур и мини-вермишелью в сочетании с зеленым горошком и морковью;

детский ланч-бокс будет включать омлет с мини-сосисками и сыром чеддер в сочетании с зеленым горошком и пирожным "Шарлоз" с яблоками;

вегетарианский — фалафель на подушке из хумуса в сочетании со шпинатом, вялеными томатами и шампиньонами.

Напомним, также в "Укрзализныце" обнародовали перечень и расписание движения рейсов международного сообщения.

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