Укрзализныця продолжает движение, авиапространство остается закрытым

Прессслужба Министерства инфраструктуры Украины предоставила актуальную информацию по состоянию на 8.17 утра субботы по работе Укрзализныци и ситуации в авиационном пространстве.

Укрзализныця продолжает движение.

Киев: рейсы на восток и запад отправляются с задержкой из-за изменения маршрутов и графиков движения безопасными путями, отменен только скоростной поезд в Константиновку. Интерсити+ 705 и 715 будут направляться во Львов вместо Перемышля и возвращаться в Киев. Посадка на 715-й продолжается.

Электрички в Винницу и Хмельницкий будут отправляться с пригородного вокзала после 11:00.

Винница: эвакуационный дизель-поезд ДПКр готовится к отправке на Львов, рейс челночный.

Львов: рейсы на Перемышль отправляются челночно один за другим, посадка в порядке живой очереди.

Запорожье: эвакуационный рейс в 8:30.

Харьков: пассажирские поезда дальнего сообщения отправляются по графику, может быть задержка прибытия 141/142 (113/114) Бахмут-Львов. Дополнительно эвакуационные рейсы в 11:00 и 13:00.

Актуальная информация по курсированию пригородных поездов:

Донецкое направление:

дизельпоезда курсируют в Венгеровку (проверяется информация о повреждении путей).

электропоезда курсируют в Святогорск.

Северное направление:

приостановлено движение к Злочеву, Казачьей Лопани, Нежину и Бахмачу.

Львовское направление:

все курсирует по графику, кроме пригородного поезда в Польшу из-за выхода из строя подвижного состава.

Юг и центр:

Днепр, Никополь – движение пригородных поездов осуществляется в полном объеме.

Запорожье – везде, кроме южного направления.

Одесса – поезда не курсируют в Умань, также с задержкой едет экспресс в Измаил.

"Министерство инфраструктуры Украины ставит перед собой задачи: эвакуация людей; снабжение продуктов, медикаментов и всего необходимого для поддержки наших людей и Вооруженных Сил Украины; документирование военных преступлений России и потерь для нашей инфраструктуры. Работаем в режиме 24/7", — отметил министр инфраструктуры Украина Александр Кубраков.

Относительно авиапространства. В рамках обеспечения безопасности гражданской авиации и согласно требованиям Воздушного кодекса Украины воздушное пространство Украины для гражданских пользователей воздушного пространства остается закрытым. Предоставление услуг по обслуживанию воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостановлено.

Как отмечают в Министерстве, есть хорошие новости европейских коллег. Согласно уже изданным NOTAM Польша, Болгария, Чехия закрыли свое воздушное пространство для совершения полетов (в том числе транзитных) через территорию их стран для авиакомпаний РФ.



Укрзализныця продолжает движение, авиапространство остается закрытым