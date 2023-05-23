"Укрзализныця" работает над комплексным повышением безопасности поездок и планирует тестирование женских купе

Женские купе – не новинка. Они существуют в некоторых странах Азии и были протестированы в Европе.

"Укрзализныця" активно работает над вопросом усиления мер безопасности в пассажирских поездах. В частности, компания рассматривает возможность введения женских купе. Да, разрабатываются IT-решения и будут внесены соответствующие изменения в нормативные акты. Также компания проводит консультации с юристами, международными и украинскими общественными организациями.

“Безопасность украинцев – независимо от гендера – является нашим фундаментальным приоритетом, особенно в период полномасштабной войны. Наши железнодорожники внимательно изучили мировой опыт, ведь женские купе или вагоны существуют в некоторых странах Азии и были протестированы в Европе. Мы верим в комплекс мер, где тревожные кнопки и сигнализация в купе, видеонаблюдение, усиленное патрулирование и неотвратимое наказание за любое доказанное проявление притязаний будут играть ключевую роль в искоренении этого явления. Поэтому текущее решение железной дороги – помочь женщинам чувствовать себя комфортнее и безопаснее с помощью комплекса мероприятий, одним из которых станет "пилот" с женскими купе. Мы будем тестировать их в течение нескольких месяцев и вместе с обществом и специалистами примем решение по масштабированию. Это будет зависеть от реального спроса и отзывов”, – отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

Идею пилотного проекта по запуску отдельных купе для женщин поддержала также Елена Шуляк, председатель комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады Украины, глава партии «Слуга Народа»:

“Создание отдельных купе или вагонов для женщин в поездах – возможность обеспечить комфорт для тех, кто в этом нуждается. Охотно помогу с реализацией этого замысла, готова нарабатывать необходимые изменения правил пассажирских перевозок”.

На первом этапе услугу по покупке билетов в женские купе можно реализовать только через собственное мобильное приложение Укрзализныци. Напомним, в 2010 году Укрзализныця уже вводила такую услугу, но она не пользовалась спросом, ведь была доступна исключительно в кассах.

Женские купе будут внедрены в экспериментальном режиме на нескольких выбранных маршрутах дальнего сообщения, пассажиры которых проводят в пути много времени.

Отметим, все новые и модернизированные вагоны Укрзализныци — а это около 15% вагонов в активном использовании — обязательно оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками вызова проводника.

Напомним, что украинское правительство призывают ввести в поездах "Укрзализныци" отдельные вагоны для женщин и мужчин.

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