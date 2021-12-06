"Укрзализныця" расширила онлайн-услуги: что стало доступно пассажирам

Теперь можно заказывать групповые билеты.

"Укрзалізниця" расширяет услуги онлайн: впервые вводят заказы групповых билетов через Интернет.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Ранее такая услуга была доступна только в железнодорожных кассах. Теперь на портале дистанционно можно оставить заявку на групповую поездку и получить счет за бронь, которую также можно оплатить онлайн. Впрочем, в кассу все же придется прийти: получить билеты можно на руки после полной оплаты. А она возможна только через кассу.

Кстати, онлайн также можно будет заявить об утерянной или оставленной в вагоне поезде вещи, заказать вагон-салон или вагон для человека с инвалидностью. Все эти функции будут доступны пассажирам уже с января 2022 года.

Как сообщалось, "Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда в польский Перемышль. Поезд №36/35 Одесса - Перемышль будет курсировать ежедневно с 11 декабря. Поезд №89/90 Львов - Перемышль будет отправляться с 12 декабря.