"Укрзализныця" с 12 июля запускает дополнительный летний поезд: откуда и куда можно добраться

"Укрзализныця" с 12 июля запускает дополнительный летний поезд: откуда и куда можно добраться

Им можно будет быстро и удобно доехать до Азовского моря.

"Укрзализныця" с 12 июля запускает дополнительный двухгрупный ночной скорый поезд №250/261-262/249 сообщением Кременчуг, Полтава, Харьков-Бердянск.

Также читайте "Укрзализныця" запустила поезд в Словакию

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Поезд №250/249 сообщением Кременчуг, Полтава-Бердянск будет отправляться из Кременчуга по четным числам в 16:40. В Бердянск он будет прибывать в 7:27. Обратно из Бердянска поезд будет отправляться по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Кременчуг в 10:22.

Поезд №261/262 сообщением Харьков-Бердянск будет отправляться из Харькова в 21:53 по четным числам, в обратном направлении — по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Харьков в 04:50.

Также в пресс-службе добавили, что при смежных датах, например 31 июля и 1 августа, поезд будет отправляться из Кременчуга и Полтавы 30 июля и 2 августа (и прибывать в Бердянск 31 июля и 3 августа соответственно). В обратном направлении, в Кременчуг и Полтаву, он будет прибывать 1 и 4 августа соответственно.

Напомним, с 6 июля "Укрзализныця" ускорила ежедневный поезд Киев-Бердянск, теперь он находится на пути следования на 2 час 30 минут меньше, чем раньше.

Новости Украины: "Укрзализныця" возобновила международное сообщение с Австрией и Венгрией

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку