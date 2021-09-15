"Укрзализныця" с 5 октября запускает новый региональный поезд: в каком направлении он будет курсировать

"Укрзализныця" с 5 октября запускает новый региональный поезд: в каком направлении он будет курсировать

Поезд будет проходить через Винницу.

"Укрзализныця" от 5 октября этого года запускает новый региональный поезд из Киева в города Гайворон в Кировоградской области.

Об этом сообщила пресс служба компании.

Поезд № 795/796 Киев-Гайворон будет курсировать с 5 октября по вторникам, пятницам и воскресеньям. Из столицы он будет отправляться в 14:41 и прибывать в Гайворон в 00:11. В обратном направлении этот поезд будет курсировать с 6 октября по понедельникам, средам и субботам. Будет отправляться из Гайворона в 01:10 и прибывать в Киев в 10:52.

Региональный поезд будет проходить через станции Казатин-1, Винница, Гуменное, Вороновица, Фердинандовка, Войтовцы, Немиров, Головни, Каролина, Самчинцы, Семенки, Ситковцы, Криштоповка, Гайсин, Зятковцы, Антоновка, Дукля, Орлик, Генриховка, Джулинка и Ставки.

Напомним, в июле "Укрзализныця" возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией.

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