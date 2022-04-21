"Укрзализныця" с начала войны эвакуировала за границу полмиллиона человек

"Укрзализныця" с начала войны эвакуировала за границу полмиллиона человек

Кроме Польши, чтобы обезопасить себя и свои семьи, украинцы выезжали в Словакию, Венгрию и Чехию.

"Укрзализныця" с начала войны эвакуировала за границу полмиллиона человек. Больше пассажиров выехало в Польшу. Также компания уже фиксирует рост спроса на обратные рейсы.

Об этом "Укрзалізниця" сообщила в Telegram-канале.

Так, с 1 по 9 апреля в Украину из Польши по железной дороге вернулись поездами 4 тыс. человек, тогда как с 10 по 18 апреля на 50% больше — 6 тыс. пассажиров. В то же время в указанные периоды в обратном направлении направлялось по 10 тыс. пассажиров.

Кроме Польши, чтобы обезопасить себя и свои семьи, украинцы выезжали в Словакию, Венгрию и Чехию. В настоящее время Укрзализныця предлагает рейсы в Перемышль, Варшаву, Хелм, Будапешт, Захон и Кошице, Вену и Исакчу.

Как сообщалось ранее, Государственная пограничная служба Украины продлила возможность пересечения границы по внутреннему паспорту гражданина Украины.

После завершения боевых действий "Укрзалізниця" организует маршруты для возвращения украинцев в свои дома.

Напомним, что большинство железнодорожных администраций стран ЕС ввели для украинцев бесплатный проезд своими поездами. Это касается детей до 18 лет, женщин, мужчин старше 60 лет и мужчин от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Читайте также:

Укрзалізниця запустила челночные рейсы сообщением Дарница – Святошин