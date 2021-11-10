"Укрзализныця" скоро вернет на маршруты двухэтажные поезда Skoda

По словам главы "Укрзализныци", в столице сейчас завершают капитально-восстановительный ремонт первого поезда.

АО "Укрзализныця" в скором времени вернет на рейсы двухэтажные поезда Skoda, которые начнут обслуживать пассажиров уже в начале 2022 года.

Об этом рассказал глава "Укрзализныци" Александр Перцовский во время форума "Большая стройка: новая железная дорога".

Перцовский отметил, в Украине есть 2 таких электропоезда. Сейчас в столице завершают капитально-восстановительный ремонт первого поезда. Также он сообщил о сроках завершения ремонта второго электропоезда.

"Под забором несколько лет стояли полюбившиеся пассажирам двухэтажные Skoda. Мы пообещали год назад, что это изменится. Из этих двух поездов один выйдет на маршруты до конца 2021 года. Второй выйдет в начале первого квартала 2022 года ", — рассказал глава "Укрзализныци".

Напомним, в Украине планируют расширить маршрутную сеть поездов межрегионального сообщения "Интерсити+" до более чем 10 областей. Хотят это сделать до 2024 года.

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