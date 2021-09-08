"Укрзализныця" снимает бронирование: ежемесячно в продажу будут поступать тысячи дополнительных билетов

"Укрзализныця" снимает бронирование: ежемесячно в продажу будут поступать тысячи дополнительных билетов

Изменения почувствуют пассажиры 13 поездов на популярных направлениях.

В "Укрзализныце" решили отказаться от чрезмерного бронирования мест для нужд железнодорожников в более десяти пассажирских поездах. Отныне в продажу ежемесячно будет поступать 3000 дополнительных билетов.

Об этом сообщили в пресс служба компании.

Ранее неиспользованные билеты, которые были забронированы для рабочих поездок сотрудников "Укрзализныци", поступали в свободную продажу только перед отправлением поезда. Пассажиры не успевали их покупать и компания теряла прибыль.

"После анализа направлений и заполняемости поездов стало понятно, что есть варианты сократить количество таких бронирований, чтобы дать пассажирам больше возможностей покупать билеты на поезда заранее", — отметил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

Таким образом в одном из поездов бронирование вообще отменено, так как забронированные места не использовались. В девяти поездах количество забронированных мест уменьшили наполовину, а в трех — на четверть. Всего в свободную продажу теперь ежемесячно будет поступать 3000 дополнительных билетов.

Среди поездов, в которых частично или полностью отменена железнодорожная "бронь" — поезд № 738 "Киев — Запорожье", № 7/8 "Киев — Черновцы", № 82 "Новоалексеевка — Харьков".

Напомним, ранее "Укрзализныця" увеличила количество мест в плацкартных вагонах, на которые продают билеты.

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