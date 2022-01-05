"Укрзализныця" собирается закупить 30 новых плацкартных вагонов: объявлен тендер

В новых вагонах будет установлено современное LED освещение, вакуумные санузлы, розетки с USB-портами и кондиционеры.

"Укрзализныця" объявила тендер на закупку 30 новых плацкартных вагонов. В этом году компания планирует закупить еще 70 вагонов сидячего типа для дневного сообщения.

Об этом сообщила пресс-служба "Укразализныци".

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"АО "Укрзализныця" приобретет 30 плацкартных вагонов для наиболее популярного сегмента пассажирских перевозок. Соответствующий тендер объявлен в системе Prozorro 31 декабря 2021 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что закупки подвижного состава будут проводиться за бюджетные средства, предусмотренные на 2022 год в рамках выполнения программы обновления пассажирского подвижного состава и инфраструктуры. В "Укрзализныце" собираются обновить плацкартные вагоны, которые не закупали годами.

"Благодаря своевременному принятию финплана на текущий год мы еще в конце прошлого года объявили тендер на закупку новой партии пассажирских вагонов. Речь идет о плацкартных вагонах, которые компания не закупала годами и они довольно популярны среди наших пассажиров. Благодаря закупке этой партии мы сможем полноценно формировать поезда из разных типов новых вагонов и предлагать пассажирам комфортные поездки по разным ценовым категориям", — отметил член правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

В компании подчеркивают, что новые плацкартные вагоны будут иметь современные элементы экстерьера и интерьера. В частности, будут установлены новое LED-освещение, вакуумные санузлы, розетки с USB-портами и кондиционеры. Скорость таких вагонов составит 160 км/ч, а срок службы – не менее 30 лет.

Как сообщается, заявки на участие в тендере "Укрзализныця" будет приниматься до 2 февраля 2022 года. Сам аукцион состоится 10 марта 2022 года. В компании говорят, что все вагоны компании должны быть поставлены не позднее 31 декабря 2023 года.

Кроме того, "Укрзализныця" планирует в этом году заказать на средства Государственного бюджета еще 70 вагонов сидящего типа. В настоящее время компания финализирует технические требования к ним и в ближайшее время будет объявлен соответствующий тендер.

Напомним, "Укрзализныця" добавила в продажу дополнительные 1650 билетов на наиболее популярные направления на 5 января. В компании сообщают, что решили увеличить продажу билетов, реагируя на повышенный спрос пассажиров на поезда в этот день.

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