Укрзализныця сообщила, когда вокзал Суджи откроется для пассажиров

Укрзализныця "поинформировала", когда железнодорожные станции в российских городах Курской области возобновят работу.

Об этом УЗ написала в комментарии на сообщение украинского военнослужащего Александра Рудоманова.

"Укрзализныця, как так? Не успели начать работать, так ограничили высадку/посадку пассажиров!!! позор!!!!" – саркастически написал Рудоманов.

На это УЗ ответила так же с иронией: "Поздравляем, господин Александр, вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псел (Курская область РФ - ред.) временно закрыты для гостей и местных жителей из соображений безопасности. Эта мера принята в связи с нестабильной обстановкой в регионе, где действия противника продолжаются, и риски для граждан повышены. Вооруженные Силы Украины активно работают над стабилизацией ситуации, и как только угроза будет устранена, вокзалы откроют свои двери для пассажиров. Пассажиры и жители окрестных населенных пунктов могут быть уверены, что их безопасность является главным приоритетом. Следите за новостями и обновлениями, чтобы быть в курсе восстановления работы вокзалов и возвращения к нормальной жизни", - написали в УЗ.

Напомним, ранее глава "Укрпочты" Игорь Смелянский также иронически анонсировал открытие нового почтового отделения в Судже Курской области, которое будет расположено на месте бывшего отделения российской почты.

Отметим, что 6 августа российские пропагандисты сообщили о якобы рейде украинских сил в Курскую область РФ. Украинская сторона эту информацию до сих пор не комментирует.

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