"Укрзализныця" сообщила о новых изменениях в движении поездов из-за наводнений в Европе

"Укрзализныця" опубликовала обновленные данные об изменениях графиков движения ряда поездов и об отмене рейсов из-за мощных наводнений в Польше и Чехии.

Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

По состоянию на утро 16 сентября введены следующие изменения в движении поездов в Европу:

Рейс Вена – Киев – Вена в этот день курсирует как Будапешт – Киев – Будапешт.

Рейс Чоп – Вена венгерскими вагонами класса "Интерсити" ограничен в Будапешт.

Рейсы Прага – Перемышль – Прага отменены.

Рейс Прага – Чоп следует в объезд и прибудет в Чоп +2 часа к расписанию. С Чопа рейс курсирует по графику.

Все поезда в сообщении Украины и Варшавы, Хелма, Перемышля, Кошице, Будапешта, Захони курсируют без изменений.

Напомним, из-за наводнений в Польше и Чехии "Укрзализныця" 15 сентября изменила график движения ряда поездов в Украину, а некоторые рейсы вообще отменила.

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