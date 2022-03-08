"Укрзализныця" сообщила о дополнительном эвакуационном рейсе из Одессы: расписание

Компания назначила дополнительный рейс.
"Укрзализныця" сообщила о дополнительном эвакуационном рейсе из Одессы.
Поезд №238/237 Одесса-Ужгород в составе 18 вагонов будет подан на посадку 8 марта в 22:32.
Напомним, "Укрзализныця" продолжает проводить эвакуационные рейсы: список.
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