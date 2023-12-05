"Укрзализныця" сообщила о подорожании билетов — на какие рейсы повысят цены

"Укрзализныця" уменьшает скидки и гармонизирует цены на международные рейсы, что позволит продолжить обновлять парк вагонов и уменьшить общий ущерб от пассажирских перевозок.

Об этом заявили в "Укрзализныце".

По информации "УЗ", до сих пор для привлечения пассажиропотока применяли скидки фактически на все пассажирские международные рейсы. Но сейчас компания пересматривает это решение, поскольку ежегодно ущерб от пассажирских перевозок составил более 12 млрд гривен.

Почему "УЗ" повышает цены на билеты

"Изменение тарифов позволит "Укрзализныце" удержать на текущем уровне стоимость билетов для проезда в сообщениях внутри страны, а также продолжить модернизацию подвижного состава, которая продолжается даже во время широкомасштабного вторжения", — заявили в компании.

На какие рейсы цены билетов вырастут

По общему решению с железными дорогами соседних стран на 72% вырастет стоимость билетов на поезд Киев – Варшава – Киев, спрос на который остается ажиотажным.

В то же время будут доступны и более дешевые альтернативные варианты в этом направлении.

"В зависимости от класса места стоимость проезда в Хелм и обратно, откуда можно удобно пересесть на Варшаву, вырастет следующим образом: на поезда из Днепра – в пределах 4-11%, из Харькова – 17-48%, из Киева – 15-47% ", — добавили в компании.

Также минимально, в пределах 3%, вырастет стоимость проезда в ночных поездах в Вену и Перемышль. На проезд в "Интерсити+" Киев – Перемышль – Киев цена увеличится на 26%, а в ночном поезде Одесса – Перемышль – Одесса – в диапазоне 37-49%.

Без изменений останется стоимость билетов на поезда в Кишинев и Будапешт.

Более того, сейчас избежано повышение тарифов на социально важные пригородные перевозки.

"Этот сегмент железнодорожных перевозок остается самым доступным для украинцев и самым убыточным для "Укрзализныци"", — добавили в компании.

Также "УЗ" продолжит организовывать и дальше бесплатные эвакуационные рейсы из прифронтовых регионов.

Когда подорожают билеты

Новые тарифы начнут действовать с введением нового графика движения пассажирских поездов – с 10 декабря 2023 года. До указанной даты, покупая билет на любой день, пассажиры будут платить старую цену.

Напомним, ранее "УЗ" сообщала о запуске новых поездов в Карпаты на новогодние праздники.

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