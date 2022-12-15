"Укрзализныця" сообщила о задержках поездов: список

Под Никополем оккупаны повредили контактную сеть.
В Украине 15 декабря задерживается ряд поездов из-за того, что вражеский артобстрел повредил контактную сеть под Никополем на Днепропетровщине.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Известно о задержке таких поездов:
- Поезд №62 Одесса — Харьков будет следовать с задержкой на 4 часа;
- Поезд №276 Киев-Запорожье — на 4,5 часа;
- Поезд №119 Львов – Запорожье на 2 часа;
- Поезд №120 Запорожье – Львов на 30 мин.
"В связи с повреждением контактной сети под Никополем вражеским артобстрелом "Укрзализныцей" задействованы резервные тепловозы для безопасного вывоза из региона", — подчеркнули в сообщении.
Напомним, "Укрзализныця" открывает продажу билетов на рейс №131/132 Львов-Днепр. С 10 декабря через день по четным числам поезд будет отправляться из Львова в 18:08.
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