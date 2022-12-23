"Укрзализныця" сообщила о задержках рейсов из-за скопления поездов на границе с Польшей

Речь идет против трех рейсов из Польши и один — из Украины.

В пятницу, 23 декабря, "Укрзализныця" сообщила о задержках рейсов из-за скопления поездов на польской границе.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Список рейсов:

№715/716 Перемышль — Киев +7:13

№31/32 Перемышль — Запорожье +3:58

№705/706 Киев — Перемышль +2:37

№89/90 Перемышль — Киев +2:30

Также в связи с отсутствием напряжения в контактной сети в результате обстрела на участке Марганец-Никополь был изменен маршрут следования поездам:

№62 Одесса — Харьков со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, Синельниково-1, Павлоград-1, Лозовая без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут -2, Новомосковск Днепровский.

№120 Львов – Запорожье со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2.

№276 Киев – Запорожье-1 со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2.

Напомним, "Укрзализныця" открывает продажу билетов на рейс №131/132 Львов-Днепр. С 10 декабря через день по четным числам поезд будет отправляться из Львова в 18:08.

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