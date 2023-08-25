"Укрзализныця" сообщила о задержках ряда поездов: что произошло

Задержка может достичь четырех часов.
В пятницу, 25 августа, в Украине задерживается ряд поездов из-за схождения грузовых вагонов в Полтавской области. Поэтому ряд рейсов харьковского направления будут следовать резервным маршрутом.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"Ориентировочное время в пути может увеличиться около четырех часов", — предупреждают в "УЗ".
Список задерживаемых рейсов:
- 711 Краматорск-Киев
- 723 Харьков-Киев
- 724 Киев-Харьков
- 21 Харьков-Львов
- 22 Львов-Харьков
- 17 Харьков-Ужгород
- 73 Харьков-Перемышль
- 93 Харьков-Хелм
В компании отмечают, что в связи с объездом, поезда будут следовать через станцию Полтава-Южная — вместо станции Полтава-Киевская.
"Все залы ожидания вокзалов Киева и Харькова будут открыты для пассажиров, вынужденно прибывающих в комендантский час", — сообщили в "УЗ".
Как сообщалось, "Укрзализныця" отменяет некоторые поезда в Перемышль. Польская железная дорога от 8 сентября начинает планируемые ремонты инфраструктуры в городе. Именно поэтому произойдут перемены в курсировке поездов.