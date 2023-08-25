"Укрзализныця" сообщила о задержках ряда поездов: что произошло

В пятницу, 25 августа, в Украине задерживается ряд поездов из-за схождения грузовых вагонов в Полтавской области. Поэтому ряд рейсов харьковского направления будут следовать резервным маршрутом.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Ориентировочное время в пути может увеличиться около четырех часов", — предупреждают в "УЗ".

Список задерживаемых рейсов:

711 Краматорск-Киев

723 Харьков-Киев

724 Киев-Харьков

21 Харьков-Львов

22 Львов-Харьков

17 Харьков-Ужгород

73 Харьков-Перемышль

93 Харьков-Хелм

В компании отмечают, что в связи с объездом, поезда будут следовать через станцию Полтава-Южная — вместо станции Полтава-Киевская.

"Все залы ожидания вокзалов Киева и Харькова будут открыты для пассажиров, вынужденно прибывающих в комендантский час", — сообщили в "УЗ".

Как сообщалось, "Укрзализныця" отменяет некоторые поезда в Перемышль. Польская железная дорога от 8 сентября начинает планируемые ремонты инфраструктуры в городе. Именно поэтому произойдут перемены в курсировке поездов.

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