"Укрзализныця" сообщила о задержках ряда поездов: что произошло

В субботу, 2 декабря, из-за обесточивания во Львовской области и обильных снегопадов в западных областях задерживаются поезда "Укрзализныци". Отмененных рейсов нет.

Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ".

"Из-за обильных снегопадов на западе Украины и налипания мокрого снега несколько поездов следуют с задержкой более 30 минут", — говорится в сообщении.

Список рейсов:

№17/18 Харьков – Ужгород (+1:47)

№265/266 Ужгород — Ковель (+1:40)

№35/36 Одесса — Перемышль (+1:17)

№53/54 Киев — Перемышль (+1:17)

№7/8 Киев – Черновцы (+0:53)

№715/716 Перемышль — Киев (+0:53)

№95/96 Киев — Рахов (+0:47)

№5/6 Запорожье — Ясиня (+0:36)

№29/30 Киев – Ужгород (+0:35)

Как сообщалось, часть Львовщины осталась без света из-за непогоды. Больше всего отключений на Жидачевском, Перемышлянском, Николаевском и Стрыйском направлениях.

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