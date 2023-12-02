"Укрзализныця" сообщила о задержках ряда поездов: что произошло

Отмененных рейсов нет.
В субботу, 2 декабря, из-за обесточивания во Львовской области и обильных снегопадов в западных областях задерживаются поезда "Укрзализныци". Отмененных рейсов нет.
Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ".
"Из-за обильных снегопадов на западе Украины и налипания мокрого снега несколько поездов следуют с задержкой более 30 минут", — говорится в сообщении.
Список рейсов:
- №17/18 Харьков – Ужгород (+1:47)
- №265/266 Ужгород — Ковель (+1:40)
- №35/36 Одесса — Перемышль (+1:17)
- №53/54 Киев — Перемышль (+1:17)
- №7/8 Киев – Черновцы (+0:53)
- №715/716 Перемышль — Киев (+0:53)
- №95/96 Киев — Рахов (+0:47)
- №5/6 Запорожье — Ясиня (+0:36)
- №29/30 Киев – Ужгород (+0:35)
Как сообщалось, часть Львовщины осталась без света из-за непогоды. Больше всего отключений на Жидачевском, Перемышлянском, Николаевском и Стрыйском направлениях.