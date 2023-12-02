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"Укрзализныця" сообщила о задержках ряда поездов: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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"Укрзализныця" сообщила о задержках ряда поездов: что произошло

"Укрзализныця". / Фото: УНИАН

Отмененных рейсов нет.

В субботу, 2 декабря, из-за обесточивания во Львовской области и обильных снегопадов в западных областях задерживаются поезда "Укрзализныци". Отмененных рейсов нет.

Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ".

"Из-за обильных снегопадов на западе Украины и налипания мокрого снега несколько поездов следуют с задержкой более 30 минут", — говорится в сообщении.

Список рейсов:

  • №17/18 Харьков – Ужгород (+1:47)
  • №265/266 Ужгород — Ковель (+1:40)
  • №35/36 Одесса — Перемышль (+1:17)
  • №53/54 Киев — Перемышль (+1:17)
  • №7/8 Киев – Черновцы (+0:53)
  • №715/716 Перемышль — Киев (+0:53)
  • №95/96 Киев — Рахов (+0:47)
  • №5/6 Запорожье — Ясиня (+0:36)
  • №29/30 Киев – Ужгород (+0:35)

Как сообщалось, часть Львовщины осталась без света из-за непогоды. Больше всего отключений на Жидачевском, Перемышлянском, Николаевском и Стрыйском направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
499
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