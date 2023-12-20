"Укрзализныця" сообщила о задержке двух поездов из Польши – какая причина

В Польше произошла авария на железной дороге.

Из-за схождения грузового поезда в Польше движение поездов по ст. Медика (перемышльское направление – ред.) приостановлено ориентировочно на два часа.

Об этом сообщила "Укрзализныця".

В компании предупредили о задержке не менее двух украинских поездов:

31 Запорожье – Перемышль;

74 Перемышль – Харьков.

"Просим прощения у пассажиров и держим связь с польскими коллегами по скорейшему возобновлению движения. Пассажиров харьковского поезда просим информировать поездную бригаду или нашу онлайн-поддержку о необходимости стыковок с другими поездами по территории Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, "Укрзализныця" отправила первую партию грузовиков через границу с Польшей (видео).

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