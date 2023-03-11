Укрзализныця сообщила об изменениях в расписании поездов: какие причины и перечень маршрутов

Из-за плановых ремонтов инфраструктуры на трех участках произойдут изменения в графике движения пассажирских поездов.

В Укрзализныце сообщили о серии плановых ремонтов инфраструктуры, которые будут проходить весной. В этой связи будет изменено расписание движения некоторых поездов.

Об этом говорится в официальном сообщении компании.

В Укрзализныце подчеркнули, что ремонт проводится для того, чтобы ускорить движение и гарантировать более безопасные и качественные маршруты. Начнется он на трех важных участках.

На участке Фастов — Казатин на период работ все поезда будут замедлены на 5-25 мин, изменения будут касаться сразу 37 поездов.

На участке "Одесса — Подольск" в период с 27 марта по 14 апреля меняется расписание движения 9 поездов до 5 мин на пути следования.

Также претерпевают изменения расписания движения ряда поездов раховского направления. А именно:

поезд №55 "Киев — Рахов" с 26 марта до 9 мая будет отправляться из Киева в 18:41 и заканчивать свой маршрут в Ивано-Франковске (вместо Рахова) в 08:12. Обратный рейс №56 "Рахов — Киев" с 27 марта по 10 мая будет начинаться в Ивано-Франковске (вместо Рахова) и будет следовать привычному расписанию движения (Ивано-Франковск 20:50, Киев 09:22).

с 26 марта до 9 мая будет отправляться из Киева в 18:41 и заканчивать свой маршрут в Ивано-Франковске (вместо Рахова) в 08:12. Обратный рейс №56 с 27 марта по 10 мая будет начинаться в Ивано-Франковске (вместо Рахова) и будет следовать привычному расписанию движения (Ивано-Франковск 20:50, Киев 09:22). станция Ясиня станет временной конечной для поезда №95/96 "Киев — Рахов" в период с 26 марта по 9 мая (при отправлении из Ясини — с 27 марта до 10 мая) за исключением выходных дней. По субботам и воскресеньям поезд будет прибывать и отправляться с привычной станции Рахов.

в период с 26 марта по 9 мая (при отправлении из Ясини — с 27 марта до 10 мая) за исключением выходных дней. По субботам и воскресеньям поезд будет прибывать и отправляться с привычной станции Рахов. для поезда №25/26 "Одесса — Рахов" с 26 марта по 9 мая (при отправлении из Яремче — с 27 марта по 10 мая) за исключением выходных дней временной конечной станцией станет Яремче. По субботам и воскресеньям поезд будет прибывать и отправляться с привычной станции Рахов.

с 26 марта по 9 мая (при отправлении из Яремче — с 27 марта по 10 мая) за исключением выходных дней временной конечной станцией станет Яремче. По субботам и воскресеньям поезд будет прибывать и отправляться с привычной станции Рахов. в период с 27 марта по 10 мая региональный поезд №809/810 "Львов — Рахов — Львов" будет курсировать только по выходным, а пригородный поезд №6441/6442 "Коломыя — Деловое — Коломыя" будет следовать в сообщении "Коломыя — Яремче — Коломыя" (кроме выходных, когда будет доезжать до Делового).

будет курсировать только по выходным, а пригородный поезд №6441/6442 будет следовать в сообщении "Коломыя — Яремче — Коломыя" (кроме выходных, когда будет доезжать до Делового). Мармаросский экспресс №753/754/755/756 Рахов — Валя Вишеулуй — Рахов не будет курсировать с 27 марта до 10 мая.

В Укрзализныце также сообщили, что с 12 марта возвращается рейс №807/808 "Львов — Коломыя — Львов".

“Все обновленные графики появятся в приложении и на сайте синхронно с открытием продаж на указанные даты, поэтому можно не переживать – расписание вашего поезда не изменится незамеченно. Довезем безопасно и по графику”, – пообещали украинские железнодорожники.

Напомним, Украина собирается до конца 2023-го построить европейские железнодорожные пути к границе. Это позволит соединить Варшаву и Львов прямыми поездами.

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