"Укрзализныця" совершила пробный рейс на восстановленном маршруте Украина-Румыния (фото)

В скором времени маршрут заработает в полноценном режиме.

"Укрзализныця" совершила первый пробный рейс на участке Рахов — Деловое — Валя-Вишеулуй в рамках возобновления железнодорожного сообщения между Украиной и Румынией.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Открытие железнодорожного пассажирского сообщения на границе между Украиной и Румынией ожидается уже в начале декабря. По маршруту будет курсировать построенный в Украине комфортабельный региональный поезд ГПКР-3", – сказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Отмечается, что время в пути от Рахова к румынскую Вали-Вишеулуй составляет около 40 минут, без учета таможенных процедур, которые будут осуществляться при посадке в поезд.

"Укрзализныця" планирует выполнять два рейса в день с возможностью пересадки пассажиров на поезда румынской железной дороги CFR. От Вали-Вишеулуй ежедневно курсируют поезда до станций Сигет, Клуж и Бухарест.

Восстановление железнодорожного сообщения с Молдовой

В конце августа стало известно, что Украина восстановила железнодорожный маршрут с Молдовой, не функционировавший 25 лет.

28 октября Укрзализныця также представила обновленный график курсирования поездов как для внутренних, так и для международных рейсов. Так, он предусматривает 14 новых рейсов, среди которых 4 поезда международного сообщения в Кишинев, Перемышль, Хелм и Вену, 4 введены в течение 2022 года новые рейсы Интерсити+, а также сразу 58 оптимизированных рейсов по Украине и за границу.

Впоследствии компания также должна уведомить о новых рейсах.

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