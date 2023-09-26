"Укрзализныця" создала первый в мире автономный поезд-кухню: подробности, фото

В Украине будет работать первый в мире поезд-кухня.

"Укрзализныця" создала первый в мире поезд-кухню — Food Train, который может автономно работать до семи дней. Оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда.

Об этом сообщила пресс-служба "УЗ".

По словам железнодорожников, поезд-кухня способен производить более 10 тысяч порций еды в день в любое время и в ближайшее время он заступит на постоянное дежурство в самых сложных прифронтовых районах Украины.

"Вместе с фондом Говарда Баффета запустили еще один уникальный проект, не имеющий аналогов. Food train уже прошел тестовую проверку, и в ближайшее время общая команда "Укрзализныци" и фонда заступит на постоянное дежурство в самых сложных прифронтовых районах Украины, где тепло и еда критически важны для жизни", — сказал председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.

Food Train состоит из шести вагонов под локомотивом:

генераторный вагон (~400 кВт+собственная заправочная станция для автономной работы);

вагон-холодильник с морозильной камерой для хранения продуктов;

вагон с холодной кухней для предварительной обработки продуктов;

вагон с горячей кухней для приготовления финальных блюд;

вагон для персонала поезда с душем и стиральной машиной;

багажный вагон на 27 тысяч литров воды с фильтрационной и насосной станцией.

Говард Баффет

Поезд-кухня "Укрзализныци"

Поезд-кухня "Укрзализныци"

Поезд-кухня "Укрзализныци"

Поезд-кухня "Укрзализныци"

В "Укрзализныце" добавили, что Food Train может автономно работать 5-7 дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо и прочее. Специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволяют легко транспортировать уже готовые ланчбоксы с едой от поезда-кухни до конечного потребителя.

Построение и функционирование поезда полностью финансируется Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation).

Напомним, "Укрзализныця" запустила новый рейс на популярном международном направлении.

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