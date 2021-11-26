"Укрзализныця" упростила продажу билетов на электрички

Пассажирам региональных поездов больше не нужно стоять в очереди в кассу.

"Укрзализныця" предоставила возможность пассажирам электричек покупать проездные документы без оформления бланков заказа, которые раньше следовало обменивать на билеты в кассе вокзала.

Об этом сообщили в пятницу, 26 ноября, в пресс-службе компании.

"Ранее пассажиры при покупке билетов на такие поезда через официальный сайт получали на почту бланк заказа, который нужно было обменять в кассе на проездной документ. Пассажиры с бланками заказов не могли совершить посадку на поезд”, — напомнили в “Укрзализныце”.

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Решив ряд технических вопросов, в компании упростили этот процесс, отменив оформление заказных бланков для региональных поездов.

Напомним, ранее "Укрзализныця" открыла продажу билетов на все поезда нового графика движения, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года.

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