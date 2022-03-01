"Укрзализныця" увеличила количество поездов на 1 марта: список и график

Кроме того, в течение дня в зависимости от потока пассажиров будут назначены дополнительные эвакуационные рейсы из столицы на Закарпатье, Волынь и Буковину.
"Укрзализныця" продолжает перевозку пассажиров в условиях военного положения и увеличила количество поездов, в том числе эвакуационных, в расписании движения на 1 марта.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
1 марта запланированы следующие рейсы по ст. Киев:
Кроме того, в течение дня в зависимости от потока пассажиров будут назначены дополнительные эвакуационные рейсы из столицы на Закарпатье, Волынь и Буковину с возможностью хабовой пересадки в Румынию, Венгрию и Польшу.
Расписание поездов по ст. Харьков в сутки 1 марта будет выглядеть следующим образом:
Для улучшения обслуживания пассажиров, направляющихся к границе Украины со странами ЕС, поезд №7617/7618 в 00:40 будет отправляться из Львова в Чоп и обратно, а поезд №7619/7620 будет отправляться в 05:27 из Львова в Чоп и обратно.
На железнодорожном вокзале в Чопе создан транспортный хаб. Со станции Чоп в Захонь (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов.
Дополнительный рейс в Польшу сообщением Львов-Грубешев-Замостье перенесен на 2 марта: таким образом, в среду отправится два рейса в 08:00 и в 17:00. Также в 13:30 запланирован рейс Львов-Холм.
Посадка на эвакуационные рейсы "Укрзализныци" приоритетна для пассажиров с приобретенным билетом. Проезд регулярными рейсами по направлениям, не обеспечивающим эвакуацию пассажиров с линии огня, осуществляется на общих условиях проезда.
График может изменяться в зависимости от оперативной ситуации, кроме того, "Укрзализныця" будет добавлять эвакуационные рейсы по мере необходимости. По состоянию на 28 февраля эвакуационными рейсами "Укрзализныци" перевезено более полумиллиона украинцев.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 29
- вертолеты — 29
- танки – 191
- боевые бронированные машины — 816
- пушки — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Грады" — 21
- автомобильная техника — 291
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2 – 3
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 5300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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