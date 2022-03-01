"Укрзализныця" увеличила количество поездов на 1 марта: список и график

Кроме того, в течение дня в зависимости от потока пассажиров будут назначены дополнительные эвакуационные рейсы из столицы на Закарпатье, Волынь и Буковину.

"Укрзализныця" продолжает перевозку пассажиров в условиях военного положения и увеличила количество поездов, в том числе эвакуационных, в расписании движения на 1 марта.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

1 марта запланированы следующие рейсы по ст. Киев:

Кроме того, в течение дня в зависимости от потока пассажиров будут назначены дополнительные эвакуационные рейсы из столицы на Закарпатье, Волынь и Буковину с возможностью хабовой пересадки в Румынию, Венгрию и Польшу.

Расписание поездов по ст. Харьков в сутки 1 марта будет выглядеть следующим образом:

Для улучшения обслуживания пассажиров, направляющихся к границе Украины со странами ЕС, поезд №7617/7618 в 00:40 будет отправляться из Львова в Чоп и обратно, а поезд №7619/7620 будет отправляться в 05:27 из Львова в Чоп и обратно.

На железнодорожном вокзале в Чопе создан транспортный хаб. Со станции Чоп в Захонь (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов.

Дополнительный рейс в Польшу сообщением Львов-Грубешев-Замостье перенесен на 2 марта: таким образом, в среду отправится два рейса в 08:00 и в 17:00. Также в 13:30 запланирован рейс Львов-Холм.



Посадка на эвакуационные рейсы "Укрзализныци" приоритетна для пассажиров с приобретенным билетом. Проезд регулярными рейсами по направлениям, не обеспечивающим эвакуацию пассажиров с линии огня, осуществляется на общих условиях проезда.

График может изменяться в зависимости от оперативной ситуации, кроме того, "Укрзализныця" будет добавлять эвакуационные рейсы по мере необходимости. По состоянию на 28 февраля эвакуационными рейсами "Укрзализныци" перевезено более полумиллиона украинцев.