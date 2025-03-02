"Укрзализныця" увеличила количество поездов: новые маршруты на март

Продажа билетов на эти рейсы уже открыта.
В марте "Укрзализныця" расширяет свое пассажирское сообщение, добавляя новые рейсы в популярные направления.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Дополнительные поезда помогут комфортно добраться до Львова, Трускавца и Одессы.
Дополнительные рейсы
С 9 марта пассажиры смогут воспользоваться поездом №168/167, который будет курсировать по маршруту Львов – Одесса – Львов. Поезд отправляется из Львова в 07:26, а в Одессу будет прибывать в 18:17.
В обратном направлении поезд будет отправляться в 07:53 и прибывать во Львов в 18:23.
С 9 марта "Укрзализныця" запускает поезд №265/266, соединяющий Киев и Одессу. Поезд будет отправляться из Киева в 08:33 и уже в 18:08 будет прибывать в Одессу. В обратном направлении поезд отправляется в 11:27, в Киев возвращается в 20:42.
Для желающих посетить Карпаты "Укрзализныця" организует еще один дополнительный поезд №159/160 на маршруте Киев — Трускавец — Киев. Этот поезд будет курсировать 16 и 30 марта. Он будет отправляться из Киева в 10:16 и прибывать в Трускавец в 19:37. В обратном направлении поезд будет отправляться в 08:33 и вернется в Киев в 19:11.
Ранее сообщалось, что в Украине вырастут цены на ж/д билеты.
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