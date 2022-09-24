"Укрзализныця" увеличила количество поездов в деоккупированную Балаклею

"Укрзализныця" увеличила количество поездов в направлении освобожденной от оккупантов Балаклеи.
В компании отмечают, что спрос на рейс в Балаклею увеличился. Именно поэтому от Харькова вместо одного рельсового автобуса Pesa от 24 сентября будут курсировать сразу два.
Об этом сообщили в "Укрзализныце".
Поезд будет останавливаться на станциях Основа, Жихор, Змиев, Занки, Шебелинка. также добавлена остановка на станции Слобожанской.
График движения:
- поезд №6403/6402 Харьков – Балаклея – Харьков. Отправляется ежедневно из Харькова в 07:00 и прибывает в Балаклею в 09:33. Из Балаклеи отправляется в 09:58 и прибывает в Харьков в 12:24;
- поезд №6407/6404. Отправляется каждый день из Харькова в 15:50 и прибывает в Балаклею в 18:14. Из Балаклеи отправляется в 18:39 и прибывает в Харьков в 21:09.
К слову, утром 15 сентября первый рейс отправился в освободившуюся Балаклею.
Напомним, 10 сентября глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что Командование Сухопутных войск Вооруженных сил подняло украинский флаг в освобожденном от оккупантов городе Балаклея.
Читайте также:
- "Второй день театра абсурда": россияне практикуют в Херсонской области "семейное голосование" на "референдуме"
- Казарма в подвале психбольницы и застенка в подсобке магазина: как россияне пол года жили в поселке на Харьковщине
- Оккупанты обстреляли Донбасс из ракет, "Ураганов" и артиллеры: в ОВА рассказали о последствиях