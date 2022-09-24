"Укрзализныця" увеличила количество поездов в деоккупированную Балаклею

"Укрзализныця" увеличила количество поездов в направлении освобожденной от оккупантов Балаклеи.

В компании отмечают, что спрос на рейс в Балаклею увеличился. Именно поэтому от Харькова вместо одного рельсового автобуса Pesa от 24 сентября будут курсировать сразу два.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Поезд будет останавливаться на станциях Основа, Жихор, Змиев, Занки, Шебелинка. также добавлена остановка на станции Слобожанской.

График движения:

поезд №6403/6402 Харьков – Балаклея – Харьков. Отправляется ежедневно из Харькова в 07:00 и прибывает в Балаклею в 09:33. Из Балаклеи отправляется в 09:58 и прибывает в Харьков в 12:24;

Харьков – Балаклея – Харьков. Отправляется ежедневно из Харькова в 07:00 и прибывает в Балаклею в 09:33. Из Балаклеи отправляется в 09:58 и прибывает в Харьков в 12:24; поезд №6407/6404. Отправляется каждый день из Харькова в 15:50 и прибывает в Балаклею в 18:14. Из Балаклеи отправляется в 18:39 и прибывает в Харьков в 21:09.

К слову, утром 15 сентября первый рейс отправился в освободившуюся Балаклею.

Напомним, 10 сентября глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что Командование Сухопутных войск Вооруженных сил подняло украинский флаг в освобожденном от оккупантов городе Балаклея.

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