"Укрзализныця" увеличивает количество билетов на популярный рейс в Польшу

Обновленный формат курсирования поезда улучшит сообщение Харькова с Польшей, уверены в железной дороге.

"Укрзализныця" увеличивает количество мест на маршруте "Харьков — Перемышль" (Польша).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"8 октября заканчиваются ремонтные работы на станции Перемышль, затем поезда №31/32 Запорожье — Перемышль, №35/36 Одесса — Перемышль, №705/706, 715/716, 53/54, 89/90 Киев — Перемышль вернутся к своему привычного расписания движения", — добавляют в железной дороге.

Движение маршрута поезда №73/74 Харьков — Перемышль

Отправление поезда №73/74 в обновленном формате из Харькова (с 7 октября) в 13:36, прибытие в Перемышль в 11:17.

Обратно из Перемышля (с 8 октября) в 13:45, прибытие в Харьков в 14:55.

"Обновленный формат курсирования поезда улучшит сообщение Харькова с Польшей в дополнение к рейсу Харьков — Хелм", — отметили в "Укрзализныце".

Билеты на рейсы уже доступны для приобретения в приложении, чат-ботах на сайте и в кассах вокзалов.

Ранее в "Укрзализныце" сообщали об изменениях в графике движения для ряда популярных поездов.

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