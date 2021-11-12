"Укрзализныця" увеличивает количество поездов в Буковель: перечень

Также компания инициирует процедуру переименования станции Татаров в Татаров-Буковель.
"Укрзализныця" в новом графике движения на 2021/2022 год, который начинает действовать 12 декабря 2021 года, запускает 7 пар поездов в горнолыжный курорт Буковель.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Так, согласно новому графику движения через Буковель будут следовать семь поездов:
- №5/6 Мариуполь — Рахов;
- №15/16 Харьков — Рахов;
- №55/56 Киев — Рахов;
- №95/96 Киев — Рахов;
- №25/26 Одесса — Рахов;
- №125/126 Николаев — Рахов;
- №130/129 Кременчуг – Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава – Ворохта).
Продажа билетов на поезда №55/56 Киев — Рахов, №95/96 Киев — Рахов, №25/26 Одесса — Рахов, №125/126 Николаев — Рахов уже открыта, остальные поступят в продажу до конца недели.
Кроме этого "Укрзализныця" начинает реновацию станции Татаров и инициирует процедуру переименования станции в Татаров-Буковель. Реновация станции Татар связана с тем, что станция является географически самой близкой — 15 км или от 20 минут в пути — к популярному среди туристов урочищу Буковель и одноименному лыжному курорту.
Также для удобства пассажиров с 12 декабря будут организованы автобусные трансферы от вокзала до Буковеля по фиксированной цене 50 грн.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина планирует запустить скоростной поезд "Киев-Варшава": проект был разработан в министерствах инфраструктуры двух стран.