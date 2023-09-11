"Укрзализныця" в сентябре изменит маршруты курсирования ряда поездов: какая причина

"Укрзализныця" в сентябре меняет маршрут курсирования ряда поездов на определенные даты. Причина – проведение ремонтных работ на участке Надворная — Делятин и для того, чтобы зайти в сезон зимних перевозок с максимально возможными скоростями.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Некоторые поезда будут курсировать только в Ивано-Франковск вместо Рахова и Ясини:

поезд №6/5 Запорожье – Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 19 и 21 сентября, и из Ивано-Франковска в Запорожье 20 и 22 сентября;

поезд №15/16 Харьков – Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 20 и 22 сентября, и из Ивано-Франковска в Харьков 21 и 23 сентября;

поезд №95/96 Киев – Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 19, 20 и 21 сентября, и из Ивано-Франковска в Киев 20, 21 и 22 сентября;

поезд №26/25 Одесса – Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 19, 20 и 21 сентября, и из Ивано-Франковска в Одессу 20, 21 и 22 сентября;

поезд №130/129 Полтава – Ворохта будет курсировать в Черновцы 20 и 22 сентября, и из Черновцов в Полтаву 21 и 23 сентября;

поезд №229/230 Киев – Ворохта – Киев будет курсировать в Ивано-Франковск 19 сентября, и из Ивано-Франковска в Киев 20 сентября.

Также меняется график курсирования для рейсов поезда №55 Киев – Рахов, которые отправятся из Киева 19, 20 и 21 сентября – они будут прибывать в Рахов позже, в 9:00 вместо 7:17, и для рейсов №56 Рахов – Киев – они отправятся из Рахова 20, 21 и 22 сентября раньше, в 14:28 вместо 16:26.

Пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании своих поездок.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на отдельные даты сообщением Киев – Львов.

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