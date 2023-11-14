"Укрзализныця" внесла изменения в маршрут в Варшаву: детали

"Укрзализныця" продолжила новый маршрут в Варшаву. Если раньше пассажиры могли ехать поездом из Коломыи во Львов, а на пограничной станции Рава-Русская пересаживались на польский поезд, то теперь пассажиры смогут доехать до Черновцов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что пассажиры смогут начинать или завершать варшавский маршрут с Черновцов. Так, поезд №868/867 в экспериментальном режиме будет отправляться из Черновцов через Ивано-Франковск и Львов в Рави-Русскую 15, 17, 19, 21, 25 и 27 ноября в 3:02.

"Он будет следовать через станции Снятын, Заболотов, Коломыю, Ивано-Франковск, Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Брюховичи и Жовкву и прибывать в Рави-Русскую в 9:58. Там будет происходить пересадка на поезд польского перевозчика SKPL, который прибывает в Варшаву в 17:18", — говорится в сообщении.

Кроме того, также назначены дополнительные рейсы из Черновцов в Рава-Русскую через Ивано-Франковск и Львов.

"Поезд №866/865 будет отправляться из Черновцов 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 14:45 и прибывать в Ивано-Франковск 17:03, во Львов в 20:07, и в Рави-Русскую в 22: 02", — указано в сообщении.

Купить билеты на все рейсы можно в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Напомним, теперь приобрести билеты на самый популярный поезд Киев-Варшава в приложении "Укрзализныця" можно только с "Действие.Подписью", что должно изменить ситуацию со спекуляцией и упростить приобретение билетов на поезд из Украины в Польшу.

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