"Укрзализныця" возобновила движение поездов по участку в Житомирской области, где с пути сошли грузовые вагоны

"Укрзализныця" возобновила движение поездов по участку в Житомирской области, где с пути сошли грузовые вагоны

Комиссия выясняет причины схода.

"Укрзализныця" возобновила движение по участку возле поселка Чернорудка в Житомирской области, где вчера произошел сход грузовых вагонов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Первый пассажирский поезд №30 "Ужгород-Киев" отправился со ст. Чернорудка (Житомирская область) и проедет по парному пути следования. Задержка поезда составила более 1 часа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем все пассажирские поезда, которые с 27 октября изменили маршрут из-за аварии, вернутся к своему привычному маршруту и будут следовать с минимальной задержкой.

Напомним, 27 октября возле поселка Чернорудка в Житомирской области с рельсов сошли 10 порожних вагонов грузового поезда. Из-за аварии начали задерживаться пассажирские поезда.

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