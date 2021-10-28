"Укрзализныця" возобновила движение поездов по участку в Житомирской области, где с пути сошли грузовые вагоны

Комиссия выясняет причины схода.
"Укрзализныця" возобновила движение по участку возле поселка Чернорудка в Житомирской области, где вчера произошел сход грузовых вагонов.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Первый пассажирский поезд №30 "Ужгород-Киев" отправился со ст. Чернорудка (Житомирская область) и проедет по парному пути следования. Задержка поезда составила более 1 часа", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в дальнейшем все пассажирские поезда, которые с 27 октября изменили маршрут из-за аварии, вернутся к своему привычному маршруту и будут следовать с минимальной задержкой.
Напомним, 27 октября возле поселка Чернорудка в Житомирской области с рельсов сошли 10 порожних вагонов грузового поезда. Из-за аварии начали задерживаться пассажирские поезда.