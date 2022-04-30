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"Укрзализныця" возобновила продажу билетов онлайн

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"Укрзализныця" возобновила продажу билетов онлайн

t.me/UkrzalInfo

Сегодня утром компания сообщила о безотлагательных технических работах.

АО "Укрзализныця" возобновило продажу билетов онлайн. Покупку можно производить через сайт и чат-бот. 

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Утром, 30 апреля, из-за неотложных технических работ "Укрзализныця" временно приостановила продажу электронных билетов на поезда. В частности, временно были приостановлены продажи электронных билетов, а также работа сервисов онлайн-поддержки и горячей линии.

Напомним, Одесская областная военная администрация издала распоряжение, согласно которому в Одессе вводится комендантский час с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая. В указанный период времени запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений. В городе также отменили пригородные поезда и поезда дальнего сообщения.

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