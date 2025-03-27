"Укрзализныця" возобновила продажу и возврат билетов онлайн

"Укрзализныця" возобновила онлайн-продажи после масштабной кибератаки.

Об этом сообщил официальный Телеграмм-канал компании.

Здесь говорят, что сайт и приложение "УЗ" удалось восстановить за 89 часов непрерывной работы после беспрецедентной атаки на ключевые операционные системы железной дороги.

"Несмотря на постоянные атаки врага на инфраструктуру — оффлайн и онлайн — мы продолжаем движение и становимся еще сильнее", — уверяет "Укрзализныця", отмечая, что во время масштабного сбоя не была допущена утечка никакой информации.

Железнодорожники, специалисты кибердепартамента СБУ, CERT-UA при Госспецсвязи и другие партнеры работают над восстановлением всех других сервисов, прежде всего, клиентских.

Вокзалы и кассы продолжают работать в усиленном режиме по всей стране для подстраховки, а поезда курсируют по расписанию.

Напомним, 23 марта все онлайн-сервисы "Укрзализныци" были недоступны, сообщил заместитель директора по коммуникациям пассажирских перевозок Александр Шевченко. Впоследствии стало известно, что онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке.

Читайте также: