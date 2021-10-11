"Укрзализныця" возобновила рейсы в пять европейских стран: куда можно поехать

В частности, после полуторагодовалого перерыва возобновили движение популярного среди украинцев поезда Киев — Перемышль.
"Укрзализныця" возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами: Польшей, Венгрией, Словакией, Австрией и Молдовой.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
- В Словакию направляются поезда Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чиерна над Тисой;
- В Венгрию и Австрию: Киев — Будапешт — Вена;
- В Молдову: Одесса — Кишинев;
- В Польшу: Киев — Перемышль.
В Укрзализныце напомнили, что 10 октября после полуторагодовалого перерыва отправился в рейс скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев — Перемышль (Польша).
Информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию стран Европы, а также граждан этих стран в Украину мжна узнать через официальные источники посольств, а также на сайте МИД Украины.
Ранее "Укрзализныця" презентовала график движения пассажирских поездов на 2022. В расписании есть и 14 международных маршрутов.