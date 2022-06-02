"Укрзализныця" возобновила сообщение между Славутичем и Черниговом

"Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение между Славутичем и Черниговом.

Для этого восстановили разрушенный российскими войсками железнодорожный мост и запустили электричку Чернигов-Славутич.

Об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

"В Славутиче сейчас проживает 18 тыс. человек. Мы запустили электричку и подвязали ее под удобную пересадку на Интерсити в Чернигове. Теперь у жителей Славутича есть комфортный и доступный вариант сообщения и с Черниговом и с Киевом", — отметил он.

Камышин также добавил, что на маршрут Киев-Чернигов уже поставили восстановленную двухэтажную Шкоду класса Интерсити+.

"В Чернигове сейчас проживает 190 тысяч человек. На маршрут Киев — Чернигов мы уже поставили восстановленную двухэтажную Шкоду класса Интерсити+. Дорога занимает 3:15 мин., это практически столько же, как и маршрутка. Билет на поезд стоит от 195 грн, а маршрутка 250 грн. Поезд населяется хорошо, стабильно > 50%", — сообщил председатель правления "Укрзализныци".

Напомним, с 1 июня изменились правила выдачи бесплатных билетов украинцам для поездок Польшей. Так, пассажиры из Украины имеют возможность бесплатного проезда только на маршрутах из и в такие города: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешев, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув. Другие правила бесплатного использования железной дорогой Польши для украинцев остаются неизменными.

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