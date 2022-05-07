"Укрзализныця" возобновила сообщение с деоккупированными городами Киевской агломерации: расписание движения поездов

"Укрзализныця" восстановила железнодорожный мост через реку Ирпень и запустила железнодорожное сообщение с Бучей, Ирпенем, Ворзелем, Бородянкой и другими населенными пунктами этого направления.

С субботы, 7 мая, через мост возобновляется движение пригородных поездов, курсирующих в деоккупированные населенные пункты Киевской агломерации: Бучи, Ирпеня, Ворзеля, Бородянки и другие.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця" на официальном сайте.



Так, с 7 мая начнет ежедневно курсировать поезд №6630 Бородянка – Святошин. Он будет отправляться из Бородянки в 19:10 и прибывать на станцию Святошин в 20:11.

С 8 мая восстановленным участком начнут курсировать следующие поезда:

№6603 Святошин — Бородянка будет отправляться со станции Святошин в 05:20 и прибывать в Бородянку в 06:27;

№6608 Бородянка — Святошин будет отправляться из Бородянки в 06:40 и прибывать на станцию Святошин в 07:40;

№6619 Святошин — Бородянка будет отправляться со станции Святошин в 17:52 и прибывать в Бородянку в 18:59.

Поезда будут делать остановки на станциях Макийчуково, Клавдиево, Немишаево, Кичеево, Ворзель, Стеклозаводская, Буча, Лесная Буча, Ирпень, Беличи, Новобеличи. На станции Святошин возможны удобные пересадки на кольцевую электричку как в направлении Сырца, Почайны и Троещины, так и Центрального железнодорожного вокзала, Выдубичей и Дарницы.

В ближайшие дни также планируется возобновить курсирование поездов дальнего сообщения по восстановленному мосту в направлении Коростеня. Рассматривается 12 маршрутов, из них 3 международных.

Напомним, ранее "Укрзализныця" временно ограничила продажу билетов на некоторых сервисах.

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