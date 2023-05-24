"Укрзализныця" возобновляет движение поезда Интерсити+ в Запорожье: расписание

С 10 июня возобновляется движение скоростного поезда в Запорожье.

"Укрзализныця" с 10 июня возобновляет движение скоростного поезда Интерсити+ 732/731 Киев – Днепр – Запорожье впервые с 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Hyundai Rotem будет ежедневно отправляться из Киева в 06:35, прибывать в Днепр в 12:57 и в Запорожье в 14:25.

Отправка из Запорожья в 14:45, Днепр – 16:04, Киев – 22:15.

Билеты уже в ближайшие часы можно будет приобрести в приложении УЗ и в кассах.

Напомним, "Укрзализныця" вводит летний график движения поездов – что изменится.

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