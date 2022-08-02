"Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда Киев-Ясиня

Билеты уже доступны в кассах вокзалов и онлайн.

"Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда №55/56 сообщением Киев-Ясиня с 5 августа.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что поезд будет отправляться из Киева ежедневно в 15:02 и прибывать на станцию Ясиня в 07:11. Обратно, со станции Ясиня, поезд будет отправляться в 17:17 и прибывать в Киев в 09:52.

Ясиня — это курортный поселок в Карпатах, расположенный в Раховском районе Закарпатской области.

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Напомним, ранее стало известно, что "Укрзализныця" ускоряет два международных поезда и меняет время их отправления.

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