"Укрзализныця" возобновляет соединение с Польшей: когда и по какому маршруту будет курсировать поезд

Это стало возможным благодаря договоренности украинской и польской стороны и сотрудничества польской железнодорожной администрации.
"Укрзализныця" с 10 октября возобновляет международное железнодорожное сообщение с Польшей.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что билеты на поезд "Интерсити+", который отправится по маршруту Киев - Перемышль, будут доступны с 1 октября. Купить билет можно:
- на сайте booking.uz.gov.ua;
- в официальном чат-боте "Укрзализныци";
- в кассах вокзалов.
Напомним, ранее при содействии железнодорожных администраций стран Европы уже было восстановлено международное сообщение с Австрией, Венгрией, Словакией и Молдовой.
Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Польши и других стран Европы, а также граждан этих стран в Украину пассажирам железная дорога советует узнавать через официальные источники посольства Украины в Польше и посольств этих стран в Украине, а также через сайт Министерства иностранных дел Украины.