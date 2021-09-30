"Укрзализныця" возобновляет соединение с Польшей: когда и по какому маршруту будет курсировать поезд

"Укрзализныця" возобновляет соединение с Польшей: когда и по какому маршруту будет курсировать поезд

Это стало возможным благодаря договоренности украинской и польской стороны и сотрудничества польской железнодорожной администрации.

"Укрзализныця" с 10 октября возобновляет международное железнодорожное сообщение с Польшей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что билеты на поезд "Интерсити+", который отправится по маршруту Киев - Перемышль, будут доступны с 1 октября. Купить билет можно:

на сайте booking.uz.gov.ua;

в официальном чат-боте "Укрзализныци";

в кассах вокзалов.

Напомним, ранее при содействии железнодорожных администраций стран Европы уже было восстановлено международное сообщение с Австрией, Венгрией, Словакией и Молдовой.

Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Польши и других стран Европы, а также граждан этих стран в Украину пассажирам железная дорога советует узнавать через официальные источники посольства Украины в Польше и посольств этих стран в Украине, а также через сайт Министерства иностранных дел Украины.

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