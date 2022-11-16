"Укрзализныця" возобновляет сообщение с деоккупированным Изюмом: открыта продажа билетов на поезд

Билеты на этот рейс уже доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте и на сайте.

"Укрзализныця" возобновляет сообщение с деоккупированным Изюмом.

Перевозчик сообщил, что открывает продажу билетов на рейс Киев – Изюм.

Отмечается, что поезд №112/111 Киев - Изюм будет отправляться из Киева с 17 ноября в 22:55 и прибывать в Изюм в 12:00. В обратном направлении, из Изюма, поезд будет отправляться с 18 ноября в 18:22 и прибывать в Киев в 06:10.

"Поезд будет следовать через Полтаву, Харьков, Балаклею и другие города и позволит жителям освобожденного Изюма получить удобное железнодорожное сообщение ночным поездом со столицей", — отметили в "Укрзализныце".

Напомним, 15 ноября в Николаев прибыл поезд из Киева – это первый рейс в город с начала полномасштабного вторжения России. Более того, председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин пообещал, что вскоре сообщение будет восстановлено и с освобожденным от оккупантов Херсоном. В частности, он отметил, что вокзал там уцелел и в ближайшие недели после проверки и ремонтных работ возобновят железнодорожное сообщение с этим городом.

Также "Укрзализныця" в честь освобождения Херсона от российской оккупации запускает продажу билетов на первые рейсы в деоккупированные украинские города. Речь идет о билетах в уже свободный Херсон, а также пока оккупированные РФ Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь. Билет можно приобрести и хранить как символ веры в ВСУ и освобождение Украины от оккупантов, а сразу же после деоккупации воспользоваться им.

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