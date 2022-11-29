"Укрзализныця" возвращает международный поезд в Словакию: что известно

С 11 декабря "Укрзализныця" возвращает международное сообщение Мукачево – Чоп – Чиерна-над-Тисоу (Словакия) – Кошице (Словакия).

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Ежедневно будут курсировать:

№960/961 Кошие — Мукачево. Отправление из Кошице в 8:46, прибытие в Мукачево в 14:00. Обратно из Мукачево поезд будет отправляться в 14:48 и прибывать в Кошице в 18:17.

№962/963 Кошице — Мукачево будет отправляться из Кошице в 11:46 и прибывать в Мукачево в 16:53. Обратно из Мукачево поезд будет отправляться в 18:16 и прибывать в Кошице в 21:33.

Поезда будут проходить через станцию Чоп. По направлению Мукачево — в 12:00 и 14:51, в направлении Кошице — в 16:13 и 19:26.

Это позволит пассажирам из разных уголков страны удобно пересесть на поезда из/в Кошице.

для тех, кто едет в направлении Киева , подойдут рейсы поездов №60 Чоп — Киев (отправка из Чопа в 13:52, прибытие в Киев в 7:44) и №81 Ужгород — Киев (отправка из Чопа в 16:58, прибытие в Киев в 8:23);

, подойдут рейсы поездов (отправка из Чопа в 13:52, прибытие в Киев в 7:44) и (отправка из Чопа в 16:58, прибытие в Киев в 8:23); для тех, кто следует за границу, подойдет поезд №45/46 Харьков – Ужгород (через Киев) – он отправляется из Харькова в 13:43, из Киева в 23:15, в Чоп прибывает в 14:18.

Стоимость билетов от 363 грн. Они уже доступны в кассах вокзалов и на борту поездов.

"Этот рейс станет 13-м международным железнодорожным сообщением для украинцев" — отмечают в компании.

Напомним, 19 ноября первый с начала полномасштабной войны поезд прибыл из Киева в Херсон. Он отправился 18 ноября из столицы в 22.14. В вагонах находились 200 пассажиров. Они приобрели билеты "К победе".

Читайте также: