"Укрзализныця" временно ограничила продажу билетов на некоторых сервисах: что произошло (список)

"Укрзализныця" временно ограничила продажу железнодорожных билетов через партнерские сервисы, а именно: "ПриватБанк", Tickets.ua, Proizd.ua и другие.

Такое решение было принято, чтобы обезопасить онлайн-системы "Укрзализныци" и гарантировать бесперебойность их работы в дальнейшем.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця" на своей странице в Telegram-канале.

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В то же время подчеркивают, что можно оформить электронные проездные документы через официальный сайт "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua. Билеты на поезда в пределах Украины, а также на Киевскую кольцевую электричку доступны в чат-ботах "Укрзализныци".

"Ограничение агентских продаж является временным вынужденным шагом с целью обезопасить онлайн-системы "Укрзализныци" и гарантировать бесперебойность их работы ", — сообщили в ведомстве.

Напомним, если при покупке билета онлайн-система зависнет – деньги будут возвращены через 3-10 банковских дней, в зависимости от банка.

Ранее публиковали информацию о том, как выехать из Киева 6 мая. График эвакуационных поездов в пределах Украины и за границу можно посмотреть по ссылке.

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