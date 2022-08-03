"Укрзализныця" временно отменяет рейсы в один из городов Венгрии

Компания временно отменит два рейса.
Из-за ремонтных работ на венгерской части железной дороги в период с 15 по 17 августа "Укрзализныця" временно отменяет ряд рейсов в Захонь.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
В результате "Укрзализныця" временно отменит рейсы:
- №32526 и №32518 Захонь — Чоп (отправление в 18:37 и 20:41 соответственно);
- №32523 и №32511 Чоп — Захонь (отправление в 20:25 и 22:29 соответственно).
"Поезда на Будапешт и Вену, а также остальные рейсы Чоп — Захонь будут курсировать в эти же даты без изменений", — говорится в сообщении.
Напомним, "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда Киев-Ясиня.
Читайте также:
- Kyiv City Express будет дополнительно обслуживать еще несколько новых направлений: где ждать поезда
- "Укрзализныця" ускоряет два международных поезда и меняет время их отправления
- СБУ задержала коллаборантку в "Укрзализныце", которая передавала данные для массированных ракетных ударов (фото)