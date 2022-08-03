"Укрзализныця" временно отменяет рейсы в один из городов Венгрии

Из-за ремонтных работ на венгерской части железной дороги в период с 15 по 17 августа "Укрзализныця" временно отменяет ряд рейсов в Захонь.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В результате "Укрзализныця" временно отменит рейсы:

№32526 и №32518 Захонь — Чоп (отправление в 18:37 и 20:41 соответственно);

№32523 и №32511 Чоп — Захонь (отправление в 20:25 и 22:29 соответственно).

"Поезда на Будапешт и Вену, а также остальные рейсы Чоп — Захонь будут курсировать в эти же даты без изменений", — говорится в сообщении.

Напомним, "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда Киев-Ясиня.

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