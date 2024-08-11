"Укрзализныця" ввела резервирование билетов для военных: детали

Это нововведение позволяет военным быстрее получать билеты на поезда в и из прифронтовых городов.

"Укрзализныця" создала специальный резерв билетов на поезда для украинских военных, который доступен для онлайн-бронирования.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Это нововведение позволяет военным быстрее и удобнее получать билеты на поезда, следующие к и из прифронтовых городов. Ежедневно более 500 военных могут воспользоваться этим резервом, что позволяет оперативно решать вопросы о путешествиях.

Перечень входящих в резерв поездов постоянно обновляется и расширяется в соответствии с потребностями. Кроме того, резерв доступен и для родственников военных, путешествующих в больницы, чтобы посетить своих близких.

Чтобы забронировать билеты, нужно воспользоваться специальной ссылкой. Если нужное направление не представлено в списке, можно обратиться на горячую линию 0 800 503 222 для получения дополнительной информации и помощи.

Напомним, с 1 августа введена временная мера по борьбе с перекупщиками на период пиковых перевозок. Чтобы купить билеты на международные рейсы, теперь нужно будет подтвердить свое лицо через электронный сервис "Действие. Подпись". Этот процесс обеспечит дополнительную проверку покупателя, что повысит безопасность и поможет предотвратить мошенничество.

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