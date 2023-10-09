"Укрзализныця" вводит маршалов железнодорожной безопасности — какик их функции

Маршалов "Укрзализныци" нельзя будет определить по форме одежды.

В Украине на вокзальных комплексах и поездах "Укрзализныци" начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности.

Об этом говорится в сообщении компании.

Первые маршалы "Укрзализныци" начали свою работу в сентябре, в частности, они работают на одном из популярных западных направлений, которое требует большего внимания для обеспечения безопасности пассажиров.

"Это работники ведомственной военизированной охраны общества, главная задача которых — контролировать ситуацию в пассажирских перевозках и своевременно реагировать в случае необходимости", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в отличие от своих коллег-охранников, работающих на объектах железной дороги в служебной форме со всеми знаками различия, маршалы работают не публично – то есть их нельзя будет определить по форме одежды.

"Это распространенная модель работы подразделений безопасности на авиационных маршрутах. Перед нашими маршалами, которые инкогнито находятся в поездах и на вокзалах, стоит задача оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время путешествия пассажиров. Также это все специально подготовленные специалисты", – рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Ранее в рамках реализации проекта "Железная безопасность" "Укрзализныця" ввела сопровождение военизированной охраны в девяти пассажирских поездах.

Напомним, "Укрзализныця" с 15 октября запускает сообщение между Львовом и Варшавой.

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