"Укрзализныця" выключила подсветку фасадов крупнейших железнодорожных вокзалов страны

Призываем всех приобщаться к экономному энергопотреблению.
"Укрзализныця" экономит потребление электроэнергии вместе со всей страной.
Об этом идет речь в социальных сетях.
В частности компания сообщила, что в пиковые часы выключили подсветку фасадов и отдельных зон крупнейших железнодорожных вокзалов страны. В частности, Киев, Львов, Днепр, Одессу и Харьков.
"Призываем всех приобщаться к экономному энергопотреблению. Вместе выдержим энергетический террор врага и поможем восстановить генерацию электроэнергии!", — говорится в сообщении.
Также в случае необходимости на вокзалах заработают пункты несокрушимости, где будут доступны альтернативные источники питания.
Ранее сообщалось, что в осенне-зимний период 2024-2025 годов Украина будет входить с дефицитом электроэнергетических мощностей, величина которого будет определяться способностью защитить энергосистему от обстрелов, а следовательно, от поставок военной помощи от партнеров.
Напомним, что тарифы на электроэнергию для украинцев могут поднять уже в этом году. И все из-за необходимости привлечь значительные финансовые ресурсы для возобновления энергообъектов после российских атак.
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