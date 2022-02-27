"Укрзализныця" вывезла цистерны с горючим из нефтебазы, которую ракетами обстреляла Россия

"Укрзализныця" вывезла цистерны с горючим из нефтебазы, которую ракетами обстреляла Россия

Железнодорожникам удалось спасти горючее.

"Укрзализныця" вывезла 23 вагона-цистерны горючего из нефтебазы в Василькове (Киевская область), подвергшейся ракетным ударам врага.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

"Железнодорожники оперативно отреагировали на ситуацию и спасли сверхважное горючее для обороны нашей страны. Спасибо нашему машинисту и составителю поездов за мужество и железные нервы!", — говорится в сообщении.

Напомним, возле Василькова в Киевской области продолжает гореть один резервуар на нефтебазе. У него в ночь на 27 февраля попали российские оккупанты, он взорвался и загорелся.