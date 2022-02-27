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"Укрзализныця" вывезла цистерны с горючим из нефтебазы, которую ракетами обстреляла Россия

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"Укрзализныця" вывезла цистерны с горючим из нефтебазы, которую ракетами обстреляла Россия

УНИАН

Железнодорожникам удалось спасти горючее.

"Укрзализныця" вывезла 23 вагона-цистерны горючего из нефтебазы в Василькове (Киевская область), подвергшейся ракетным ударам врага.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

"Железнодорожники оперативно отреагировали на ситуацию и спасли сверхважное горючее для обороны нашей страны. Спасибо нашему машинисту и составителю поездов за мужество и железные нервы!", — говорится в сообщении.

Напомним, возле Василькова в Киевской области продолжает гореть один резервуар на нефтебазе. У него в ночь на 27 февраля попали российские оккупанты, он взорвался и загорелся.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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