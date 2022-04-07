"Укрзализныця" за минувшие сутки эвакуировала 14 тыс. человек из четырех городов

"Укрзализныця" за минувшие сутки эвакуировала 14 тыс. человек из четырех городов

Людей эвакуировали из Лозовой, Краматорска, Славянска и Барвинкового.

"Укрзализныця" за минувшие сутки, 6 апреля, эвакуировала из Лозовой, Краматорска, Славянска и Барвенкового 14 тысяч человек.

Об этом рассказал глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

"42-й день войны. Лозовая, Краматорск, Славянск, Барвинково. Сегодня железная дорога вывезла 14 тыс. человек из этих городов", — сообщил Камышин.

Напомним, что "Укрзалізниця" от 7 апреля возобновляет движение пригородных поездов сообщением Харьков – Сумы.

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