"Укрзализныця" заключила меморандум о понимании с Alstom: анонсирована поставка локомотивов на 900 млн евро

"Укрзализныця" заключила меморандум о понимании с Alstom: анонсирована поставка локомотивов на 900 млн евро

Украина и Франция договорились о поставках 130 локомотивов Alstom.

Французская компания Alstom и "Укрзалізниця" подписали соглашение о взаимопонимании о поставке 130 локомотивов компании Alstom.

Это произошло во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину 8 февраля.

Подписали соглашение глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин и гендиректор Alstom Анри Пупар-Лафарж. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны финализировали договоренности и перевели в практическую стадию реализацию проекта по поставке 130 локомотивов кампании Alstom на сумму 900 млн евро.

"Сегодня мы финализировали договоренности и перевели в практическую стадию реализации очень важного проекта по поставке 130 локомотивов кампании ALSTOM на сумму 900 млн евро", — сказал Зеленский.